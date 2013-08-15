Украинский вертолет установил мировой рекорд

Об этом УНИАН сообщили в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

«На такую высоту обычные вертолеты не летают! Выше Эвереста!», - радуются военные.

Рекорд установили в четверг близ Феодосии, на военном аэродроме «Кировское», с помощью опечатанного бароспидографа, установленного в вертолете. Его зафиксировал комиссар FАІ - Всемирной авиационной федерации Алла Стрельникова.

Высоту 9150 метров летчики-испытатели покорили за 29 минут 30 секунд.

Командиру экипажа Сергею Тишкову (АО «Мотор Сич») - 61 год. Он - летчик-снайпер и летчик-испытатель первого класса, участник боевых действий в Афганистане и Югославии, освоил свыше 30 типов летательных аппаратов и имеет общий налет свыше 8000 часов.

Помощнику командира экипажа - Юрию Юхимуку - 36. Он - майор, старший летчик - испытатель 3-го класса Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины и участник международного авиа-шоу «Ависвит - 2012». Его общий налет свыше 500 часов.

В прошлом месяце комиссия Минобороны рекомендовала данный тип вертолета для принятия на вооружение. Ожидается, что с созданием обновленной машины Украина получит значительное преимущество для формирования собственной вертолетостроительной отрасли, усилит свои позиции на рынках СНГ, Африки, Азии, других горных стран.