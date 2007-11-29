Японцы создали робота с нежными руками (фото)

В Японии представлен робот-сиделка Twendy-One, сообщает в среду The Washington Post. Разработчики заявляют, что их устройство - первое в мире, которое оборудовано манипуляторами, способными не сломать хрупкую вещь, например кусок хлеба.

Twendy-One в состоянии поддержать человека за руку, когда он встает или садится, без нанесения повреждений. "Руки" робота оборудованы системой точного расчета усилия, состоящей из 241 сенсора давления, и мягким силиконовым покрытием внутренней стороны кисти, что позволяет Twendy-One, например, приготовить бутерброд. На демонстрации робот успешно положил кусок хлеба на тарелку и полил его кетчупом после получения соответствующей команды. После манипуляций с бутербродом робот пожелал "приятного аппетита".

Вес робота составляет 111 килограмов, рост - 1,5 метра. Разработка Twendy-One заняла почти семь лет и потребовала несколько миллионов долларов. Несмотря на такие трудовые и финансовые затраты, срок автономной работы продемонстрированного устройства составляет всего 15 минут. Разработчики надеются выпустить коммерческую версию к 2015 году. Предположительная стоимость Twendy-One составит 200 тысяч долларов.

Лента.ру