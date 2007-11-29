Японцы создали робота с нежными руками (фото)
13:41, 29 ноября 2007Наука и IT
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Вес - 111 килограммов, рост - 1,5 метра
|Фото АР
Twendy-One в состоянии поддержать человека за руку, когда он встает или садится, без нанесения повреждений. "Руки" робота оборудованы системой точного расчета усилия, состоящей из 241 сенсора давления, и мягким силиконовым покрытием внутренней стороны кисти, что позволяет Twendy-One, например, приготовить бутерброд. На демонстрации робот успешно положил кусок хлеба на тарелку и полил его кетчупом после получения соответствующей команды. После манипуляций с бутербродом робот пожелал "приятного аппетита".
|Фото Reuters
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