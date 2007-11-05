В Японии введут систему спутникового слежения за госслужащими

Министерство обороны Японии готовится к введению системы спутникового слежения за своими сотрудниками.

Согласно сделанному заявлению официальных представителей министерства, новая система позволит осуществлять контроль за местоположением служащих не только в рабочее, но и в свободное от работы время.

По словам замминистра обороны Японии Кохея Масуды (Kohei Masuda), нововведение позволит более эффективно проводить работу по борьбе с угрозой терактов, а также "оперативно находить необходимых сотрудников в случае создания чрезвычайных ситуаций".

В соответствии с новыми правилами, служащие Минобороны будут снабжены мобильными телефонами, оснащенными системой спутниковой навигации GPS. Информация о местоположении сотрудника будет круглосуточно фиксироваться в центральной базе данных министерства.

Новая система уже вызвала недовольство аппарата служащих министерства, представитель которого заявил, что "сотрудники не заслужили такого обращения, напоминающего родительское попечительство". В ответ на это, министр обороны Японии Сигэру Исиба (Shigeru Ishiba) отметил, что "несогласным с политикой министерства будет предложено сменить место работы".

Настоящей причиной столь "жестких" шагов источники в министерстве обороны называют недавний скандал с бывшим заместителем руководителя министерства Такемасой Морией (Takemasa Moriya). Мория был снят с должности после того, как стало известно о его регулярных посещениях по выходным дням площадок для игры в гольф за счет частного оборонного предприятия.

РИА "Новости"