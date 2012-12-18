Благодаря Apple Twitter вырос до 200 миллионов пользователей

20:06, 18 декабря 2012
Наука и IT
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Активная аудитория пользователей сервиса микроблогов Twitter, оставляющих хотя бы одно сообщение в месяц, превышает 200 миллионов, говорится в сообщении корпоративного блога Twitter.

Twitter значительно уступает крупнейшей в мире социальной сети Facebook

Сервис Twitter был запущен в 2006 году. О достижении отметки в 100 миллионов активных пользователей представители сервиса сообщили в сентябре 2011 года. В марте текущего года этот показатель вырос до 140 миллионов. Тогда же было объявлено, что пользователи сервиса оставляют ежедневно порядка 340 миллионов твитов, сообщают РИА Новости.

В октябре 2011 года вышла мобильная операционная система Apple iOS 5 для iPhone и iPad с интегрированной поддержкой Twitter, что способствовало росту пользовательской базы сервиса.

По числу пользователей Twitter значительно уступает крупнейшей в мире социальной сети Facebook, чья активная аудитория превышает миллиард человек.

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