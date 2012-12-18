Ужесточается контроль над пользователями Интернета

Международный союз электросвязи при ООН, членом которого является и Украина, принял документ, который обязывает Интернет-провайдеров по всему миру устанавливать системы анализа Интернет-трафика для блокирования пиратского контента. Массовое внедрение подобных систем может оказаться слишком затратной задачей для операторов и угрожает персональной свободе пользователей Интернета, сообщает КоммерсантЪ – Украина со ссылкой на экспертов.

14 декабря в Дубае завершилась конференция WCIT-2012 Международного союза электросвязи (МСЭ) при ООН. Ее главный итог — впервые за 14 лет были внесены поправки в документ, определяющий единые принципы регулирования Интернет-отрасли в мире. Члены организации, среди которых и Украина, проголосовали за утверждение стандарта глубокого анализа Интернет-трафика DPI (Deep Packet Inspection).

Теперь Интернет-провайдеры во всем мире будут анализировать не только заголовки пакетов пересылаемых данных, но и их содержимое. Это позволит выявлять и блокировать компьютерные вирусы, а также доступ к сайтам, содержащим "объекты, защищенные авторским правом, вредоносную информацию, противозаконный контент". В документе значительное внимание уделено возможностям по блокированию торрент-трафика и закачек файлов в формате mp3 в случае нарушения авторских прав.

Ожидается, что утвержденный на конференции стандарт вступит в силу с 2015 года. "Теперь телеком-регуляторы в разных странах сделают этот стандарт обязательным требованием к сетям провайдеров телеком-операторов", - объясняет директор общественной организации "Европейская медиа платформа" Оксана Приходько. Руководитель департамента стратегии развития связи Государственной службы специальной связи и защиты информации Александр Баранов, возглавлявший украинскую делегацию, вчера отказался комментировать голосование Украины на конференции.

Требование обязательного внедрения DPI-систем может оказаться весьма затратным для провайдеров. "Затраты оператора на внедрение системы, способной анализировать хотя бы от 1% до 5% всего трафика, сопоставимы с общим объемом затрат компаний на всю сетевую инфраструктуру", - говорит президент компании "Интернет Инвест" (владеет одним из крупнейших в стране хостинг-провайдеров MiroHost) Александр Ольшанский. По его словам, в масштабах всей страны речь идет о сотнях миллионов долларов.

При этом эффективность DPI для борьбы с киберпреступностью или интернет-пиратством, по его мнению, весьма невысока. "Любителям торрентов не составит никакого труда просто изменить способ шифрования - и распознать пакет без перенастройки системы уже не удастся", - поясняет специалист.

Эксперты считают, что внедрение DPI в мировом масштабе может привести к ограничению приватности пользователей Интернета. "Провайдер или государственный орган сможет получить доступ к информации о трафике пользователей, собранной с помощью таких систем. Пока непонятно, как он захочет ею распорядиться", - говорит О.Приходько. С критикой международной стандартизации DPI выступили многие участники WCIT. В частности, представители Германии призывали "не стандартизировать технические средства, которые усилят контроль над телекоммуникационным контентом, усилят цензуру в Интернете или послужат препятствием для свободной передачи информации или идей". Впрочем, А.Ольшанский называет массовую слежку за пользователями в Интернете слишком дорогостоящей затеей. "А способов проследить за отдельными гражданами хватает и сейчас", - признает он.