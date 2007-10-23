Шаттл ”Дискавери” успешно стартовал с мыса Канаверал (3 фото)

Космический корабль многоразового использования "Дискавери" (Discovery) в 11:38 вторника по местному времени (18:38 по киевскому) стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, сообщает телеканал CNN.

"Дискавери" повёз на орбиту экспедицию STS-120, которая проведет на Международной космической станции 14 дней, установит узел номер два, известный как "Хармони" (Harmony), что позволит подсоединить к МКС европейский и японский лабораторные модули в конце 2007 и начале 2008 года соответственно.

Для установки узла и прочих работ, в частности, перемещения фермы P6, астронавты совершат пять выходов в космос.

На "Дискавери" отправились семь астронавтов под командой 46-летней Памелы Мэлрой (Pamela Melroy). Самый старший член экипажа - 50-летний итальянец Паоло Несполи (Paolo Nespoli), инженер, представляющий в экспедиции Европейское космическое агентство.

На обратном пути к экипажу шаттла присоединится ныне пребывающий на МКС Клейтон Андерсон (Clayton Anderson).

Вместо него с командиром 16-й экспедиции МКС Пегги Уитсон и российским космонавтом Юрием Маленченко на орбите останется Дэниел Тани (Daniel Tani).

Лента.ру