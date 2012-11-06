У МТС возникли проблемы со связью в Киеве
17:58, 06 ноября 2012Наука и IT
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Причины проблем выясняются.
У компании возникли проблемы
Сегодня вечером в Киеве возникли проблемы с мобильной связью у абонентов компании МТС Украина.
Приблизительно с 17.42 невозможно было ни совершить, ни принять звонок.
Как сообщил УНИАН оператор компании, подобные проблемы возникли у абонентов, находящихся на правом берегу столицы.
«Наблюдаются сложности в правобережной части. Специалисты уже проинформированы. В ближайшее время связь будет восстановлена», - сказала оператор Инга.
При этом она не смогла уточнить, в чем заключаются неполадки и за какое время они могут быть устранены.
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