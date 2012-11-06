У МТС возникли проблемы со связью в Киеве

Сегодня вечером в Киеве возникли проблемы с мобильной связью у абонентов компании МТС Украина.

Приблизительно с 17.42 невозможно было ни совершить, ни принять звонок.

Как сообщил УНИАН оператор компании, подобные проблемы возникли у абонентов, находящихся на правом берегу столицы.

«Наблюдаются сложности в правобережной части. Специалисты уже проинформированы. В ближайшее время связь будет восстановлена», - сказала оператор Инга.

При этом она не смогла уточнить, в чем заключаются неполадки и за какое время они могут быть устранены.