В Токио открыли самую высокую телевышку в мире (видео)

Торжественное открытие вышки Tokyo Sky Tree состоялось 22 мая в столице Японии. Высота Tokyo Sky Tree - 634 метра, это второе по высоте сооружение и самая высокая коммуникационная башня в мире пишет Зеркало недели.

Телебашня уже приняла на себя радиовещания в FM-диапазоне. Японские телеканалы начнут ее использовать в следующем году.

Первые посетители смогли подняться на башню утром, смотровые площадки расположены на высоте 350 и 450 метров, там также есть рестораны, офисные помещения, а также участки со стеклянным полом, благодаря которому можно посмотреть прямо вниз на город.

Башня встроенная в разветвленную инфраструктуру - Tokyo Sky Tree Town - «город» с офисными зданиями, аквариумами и рынком, там высажены вишневые деревья и красные сосны.

В компании, которая обслуживает комплекс, ожидают, что за неделю Tokyo Sky Tree будут посещать сотни тысяч людей.