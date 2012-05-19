Пользователи через суд требуют от Facebook 15 млрд долл

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, всего в суд был подан 21 иск с подобными жалобами. Некоторые истцы утверждают, что Facebook следил за их сетевой активностью даже в тот момент, когда они выходили из своего аккаунта на сайте.

Исковые заявления против социальной сети были поданы в тот же день, когда Facebook начал размещение своих акций на американской бирже Nasdaq. По размеру IPO Facebook занял лидирующее положение среди IT-компаний и третье место за всю историю.

По данным на март 2012 г., число зарегистрированных пользователей социальной сети составило свыше 901 млн человек, из них ежедневно пользуются ресурсом 526 млн человек, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, социальная сеть Facebook привлекла в ходе крупнейшего в истории мирового фондового рынка публичного размещения акций (IPO) 16 млрд долл при общей капитализации самой компании на уровне 104,2 млрд долл.