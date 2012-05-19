Частная фирма захватила рынок космических перевозок

В случае успеха он станет первым "частником", причалившим к МКС.



Именно "частники" должны обеспечить США независимый доступ на околоземную орбиту после прекращения полетов шаттлов. Нескольких американских фирм участвовали в программе НАСА Commercial Orbital Transportation Services (COTS), но реальный космический челнок удался только SpaceX.



В декабре 2010 года Dragon совершил первый полет на орбиту и успешно приводнился в Тихом океане. Таким образом SpaceX стала первой частной компанией, выведшей в космос корабль и успешно вернувшей его на Землю - то, что раньше удавалось лишь трем государствам - США, России и Китаю, отмечает РИА Новости.



Нынешний - второй - полет рассматривается как испытательный. Специалисты намерены проверить все системы и проведут многоступенчатую процедуру сближения с космической станцией.



Dragon, способный выводить на околоземную орбиту 6 тонн груза и возвращать с орбиты 3 тонны, в этот полет возьмет всего 520 кг: несколько коробок с некритическим оборудованием, ноутбуки, батареи, одежду и еду - 117 стандартных обедов.