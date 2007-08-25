Электрошокер для женщин выпускается в четырёх цветовых решениях (фото)

Новая модель шокера, предназначенного для самообороны, вызвала озабоченность правоохранительных органов и правозащитников в США, сообщает Reuters. Внешне напоминающий электробритву прибор способен выдать разряд в 50 тысяч вольт, вызвать короткое замыкание сигналов мозга и моментально лишить человека сознания. Дальность действия шокера достигает девяти метров. Модель С2 изготовлена в первую очередь для женщин и выпускается в четырех цветовых решениях - розовый и синий металлик, серебро и черный жемчуг.

Электрошокеры американской компании Taser, предназначенные для самообороны, продаются с 1994 года, их используют в том числе и полицейские. Новая модель, появившаяся в на рынке в конце июля 2007 года, стоит 350 долларов, имеет два электрических зонда и лазерный прицел, а также выгодно отличается от предыдущих небольшим размером и легкостью.

Вместе с тем, этот шокер представляет собой достаточно опасное оружие, и отдельные представители полицейских властей обеспокоены тем, что им могут воспользоваться злоумышленники. Полицейские считают, что прибор, способный обездвижить человека, должен быть доступен только профессионально подготовленным людям. Правозащитная организация Amnesty International также выступает против С2, утверждая, что он может быть опасен для женщин.

Представители Международной ассоциация начальников полицейских подразделений (International Association of Chiefs of Police) штата Виржиния выразили обеспокоенность тем, что свободное распространение мощных шокеров сделает работу полицейских еще более опасной, потому что им придется постоянно сталкиваться в преступниками, вооруженными такими приборами.

Шокер C2 свободно продается во всех штатах, кроме семи. Однако за пределами США подобные приборы запрещено использовать рядовым гражданам.