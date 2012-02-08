Губернатор полагает, что его сайт не интересен хакерам

Губернатор Донецкой области Андрей ШИШАЦКИЙ считает, что сайты государственных структур в Донецкой области не представляют интереса для хакеров.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

По словам А.ШИШАЦКОГО, сайт Донецкой областной государственной администрации работает в нормальном режиме и хакерским атакам не подвергался.

«Мы работаем в обычном режиме, никаких авральных совещаний и собраний по этому поводу не было. У нас не было фактов активизации подобной деятельности на уровне области. Из территориальных органов мне не докладывали, что есть какие-то проблемы. Наверное, мы не представляем такого большого интереса», - отметил А.ШИШАЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, после закрытия EX.UA были взломаны сайты МВД, Президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и др.