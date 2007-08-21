Водородный Ford разогнался до 331 км/час (фото)

В США на соляном озере Бонневилл автомобиль компании Ford - Fusion Hydrogen 999 – установил новый мировой рекорд скорости для машин, оснащенных силовой установкой на топливных ячейках, в которых энергия для электродвигателей вырабатывается в процессе химической реакции между водородом и кислородом. Такой "Форд" под управлением известного гонщика Рика Бернса (Rick Byrnes) смог разогнаться до 207 миль в час (331 километр в час).

Ford Fusion Hydrogen 999 – это первый в мире гоночный автомобиль, построенный на базе серийной и оснащенный электродвигателем мощностью 770 лошадиных сил, который питает "водородная" установка на топливных ячейках. По заявлению представителей американской компании, эта машина - результат 10-летних исследований в области водородных технологий, а на ее постройку ушло более года.

Стоит отметить, что данный рекорд скорости был установлен только со второй попытки. Первый заезд состоялся 12 августа текущего года, однако тогда Ford Fusion Hydrogen 999 смог разогнаться только до 161 мили в час (257 километров в час).

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