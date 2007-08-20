Canon официально представила два новых цифрозеркальных фотоаппарата (фото)

Компания Canon официально представила два новых цифрозеркальных фотоаппарата - EOS 40D и EOS-1Ds Mark III, сообщает Gizmodo.

Камера EOS 40D оснащена 10,1-мегапиксельной CMOS-матрицей с технологией уменьшения шума и трехдюймовым жидкокристаллическим дисплеем. Камера способна снимать со скоростью 6,5 кадра в секунду, оборудована процессором обработки изображения DIGIC III и уникальной системой "быстрой" автофокусировки, основанной на девяти сенсорах. Вес камеры составляет 740 граммов.

EOS-1Ds Mark III оснащена 20,1-мегапиксельной матрицей с системой шумоподавления, трехдюймовым жидкокристаллическим дисплеем, функцией Live View, позволяющей использовать дисплей в качестве видоискателя и способна снимать со скоростью пять кадров в секунду. Производитель заявляет, что EOS-1Ds предлагает уникальное качество фотографий благодаря тому, что обработкой изображения занимаются два процессора DIGIC III.

Система автофокусировки камеры основана на 19 сенсорах и 26 вспомогательных точках. Также камера совместима с модулем беспроводной связи WFT-E2A, позволяющим использовать в качестве накопителя не только стандартные карты флэш-памяти CompactFlash, но и внешние USB-диски. Вес камеры составляет 1205 граммов.

EOS 40D появится в продаже в сентябре 2007 года по цене 1299 долларов США за стандартную комплектацию и 1499 за камеру и дополнительный объектив с фокусным расстоянием от 28 до 135 миллиметров. EOS-1Ds Mark III появится в продаже в ноябре 2007 года по цене 7999 долларов США.

Лента.ру