Северная Корея получит домен первого уровня

Северная Корея получит собственный домен первого уровня. По сообщениям агентства AFP, решение о создании домена ".kp" будет принято на октябрьском собрании корпорации по назначению доменных имен ICANN, которое состоится в Лос-Анжелесе.

Стоит отметить, что Северная Корея в свое время была внесена в список тринадцати врагов интернета по версии организации "Репортеры без границ". Попавшие в число "врагов интернета" страны обвинили в ущемлении свободы слова, осуществлении цензуры в местных сегментах Сети, а также в преследовании оппозиционно настроенных блоггеров. Помимо Северной Кореи в этот список вошли так же Белоруссия, Китай, Куба и Египет.

Лидером среди стран азиатско-тихоокеанского региона по пользованию Сетью является Южная Корея. В среднем интернетом пользуются более 60 процентов населения этой страны.

Лента.ру