Китай объявил о готовности к запуску спутника к Луне

Китай объявил о готовности к запуску лунного спутника, пишет в субботу China Daily.

Космический аппарат "Чан`е 1" и его ракета-носитель Long March 3-A успешно прошли испытания и готовы к полету. Стартовая площадка и центр управления полетами также готовы к работе.

В Государственном комитете по науке, промышленности и национальной безопасности КНР заявили, что проект освоения Луны станет важной вехой в космической программе страны.

Планируется, что спутник проведет трехмерную съемку поверхности Луны, изучит электромагнитный фон и проверит толщину грунта на поверхности космического тела. Запуск "Чан`е 1" станет первой фазой разработанной китайскими специалистами программы исследования Луны.

Всего проект состоит из трех фаз: "полета вокруг Луны", "высадки на Луну" и "возвращения на Землю". На первом этапе Китай запустит "Чан`е 1", затем луноход и еще один луноход, который вернется на Землю с образцами минералов и пробами лунного грунта.

Специалисты не называют точную дату запуска спутника.

Лента.ру