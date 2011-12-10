В СБУ создается IT-контрразведка

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно структуры и порядка учета кадров Службы безопасности Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 263 народных депутата из 279 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон вносит изменения в законы Украины "О Службе безопасности Украины" и "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины". В соответствии с изменениями, перечень функциональных подразделений Центрального управления Службы безопасности Украины и подчиненных ему органов дополняется подразделением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Кроме того, предусмотрено, что порядок учета кадров Службы безопасности Украины утверждается председателем Службы безопасности Украины.