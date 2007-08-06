«Укрзализныця» избегает перевозок фосфора

«Укрзализныця» не перевозит фосфор по территории Украины. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе «Укрзализныци», переданном агентству УНИАН.

Согласно пресс-релизу, конвенционное запрещение, введенное генеральным директором «Укрзализныци» Владимиром КОЗАКОМ с 18 июля т.г., на перевозку по территории Украины желтого фосфора будет действовать до выяснения причин, приведших к возгоранию груза во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, «Укрзализныця» также разработала схемы, по которым перевозка опасных грузов осуществляется в обход больших городов Украины и густонаселенных пунктов.

По данным «Укрзализныци», для обеспечения перевозки желтого фосфора из Казахстана в Польшу, казахские железнодорожники ведут переговоры со своими белорусскими коллегами о транзите желтого фосфора через Беларусь.

Как сообщал УНИАН, 19 июля министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ сообщил о том, что перевозка желтого фосфора по Украине запрещена до завершения расследования причин аварии грузового поезда во Львовской области.