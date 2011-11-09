Украинская ракета стартовала на Марс

Украинская ракета-носитель "Зенит-2 SБ" с межпланетной станцией "Фобос-Грунт" стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.

Этот запуск стал для России первой за 15 лет попыткой осуществить межпланетную исследовательскую миссию. Станция "Фобос-Грунт"должна исследовать спутник Марса - Фобос - и впервые в истории доставить на Землю образцы грунта с этого спутника.

"Фобос-Грунт"доберется до Марса в сентябре 2012 года, где высадит китайский микроспутник "Инхо-1" и в течение нескольких месяцев будет изучать марсианские окрестности.

В феврале 2013 года он совершит посадку на Фобос. Тяготение спутника Марса так мало, аппарату придется использовать двигатели, чтобы прижаться к нему. Здесь станция соберет образцы грунта, которые на специальном возвращаемом модуле отправятся к Земле. Сам спускаемый аппарат останется на Фобосе и будет продолжать исследования.

Спускаемая капсула с грунтом Фобос и "биопассажирами" - микроскопическими организмами, которые совершат на аппарате путешествие к Марсу и обратно, - вернется на Землю в августе 2014 года.