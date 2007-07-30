Касперский возглавит лабораторию вместо жены
Экс-супругам принадлежит более 80% лаборатории
|Евгений Касперский
Бывшим супругам Касперским, которым на двоих принадлежит более 80% одноименной лаборатории, все труднее находить общий язык в бизнесе. Как стало известно газете «Коммерсантъ», собрание акционеров компании 3 августа рассмотрит вопрос о прекращении полномочий гендиректора Натальи Касперской. Вместо нее эту должность собирается занять Евгений Касперский.
Газета.ру
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