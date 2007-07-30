Касперский возглавит лабораторию вместо жены

08:50, 30 июля 2007
Наука и IT
734 0

Экс-супругам принадлежит более 80% лаборатории

Евгений Касперский
Бывшим супругам Касперским, которым на двоих принадлежит более 80% одноименной лаборатории, все труднее находить общий язык в бизнесе. Как стало известно газете «Коммерсантъ», собрание акционеров компании 3 августа рассмотрит вопрос о прекращении полномочий гендиректора Натальи Касперской. Вместо нее эту должность собирается занять Евгений Касперский.   

 

 

Газета.ру

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter