Касперский возглавит лабораторию вместо жены

Бывшим супругам Касперским, которым на двоих принадлежит более 80% одноименной лаборатории, все труднее находить общий язык в бизнесе. Как стало известно газете «Коммерсантъ», собрание акционеров компании 3 августа рассмотрит вопрос о прекращении полномочий гендиректора Натальи Касперской. Вместо нее эту должность собирается занять Евгений Касперский.

Газета.ру