Обнаружен новый вирус-шпион

Обнаружен новый компьютерный вирус, который напоминает известный вирус Stuxnet, который был использован против иранских ядерных объектов в прошлом году, сообщает Би-би-си.

Новый вирус получил название Duqu и его цель состоит в сборе информации. Его код почти идентичен коду вируса Stuxnet, что свидетельствует о том, что он имеет то же происхождение.

Этот вирус был обнаружен на ряде компьютеров в европейских компаниях и организациях. Он самоликвидируется через 36 дней.