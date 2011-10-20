Обнаружен новый вирус-шпион
01:17, 20 октября 2011Наука и IT
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Напоминает Stuxnet
Обнаружен новый компьютерный вирус, который напоминает известный вирус Stuxnet, который был использован против иранских ядерных объектов в прошлом году, сообщает Би-би-си.
Новый вирус получил название Duqu и его цель состоит в сборе информации. Его код почти идентичен коду вируса Stuxnet, что свидетельствует о том, что он имеет то же происхождение.
Этот вирус был обнаружен на ряде компьютеров в европейских компаниях и организациях. Он самоликвидируется через 36 дней.
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