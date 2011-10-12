Россия и Беларусь выбрали реактор для Гродненской АЭС

Во вторник, 11 октября, ЗАО «Атомстройэкспорт» (ЗАО АСЭ, компания Госкорпорации «Росатом») и ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (Республика Беларусь) подписали Контрактное соглашение о сооружении энергоблоков № 1 и 2 АЭС на территории Республики Беларусь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Атомстройэкспорта», контрактное соглашение определяет основные положения Генерального контракта на строительство «под ключ» двух энергоблоков АЭС общей мощностью до 2400 МВт с реакторной установкой В-491. Предусмотрено, что белорусская АЭС будет сооружаться на условиях полной ответственности генерального подрядчика.

Для строительства первой белорусской АЭС выбран проект «АЭС-2006» ОАО «Санкт-Петербургский Атомэнергопроект».

Для размещения станции выбрана Островецкая площадка в Гродненской области. Проект белорусской АЭС соответствует требованиям действующих законодательных и нормативных документов в области использования атомной энергии Российской Федерации с учетом рекомендаций МАГАТЭ, требований EUR. Проект отличается повышенными характеристиками уровня ядерной, радиационной, технической и экологической безопасности АЭС, а также технико-экономическими показателями.

Справка УНИАН. 28 ноября 2008 года правительство Беларуси обратилось к российскому правительству с посланием, в котором отметило, что белорусские специалисты отдают предпочтение российскому проекту АЭС, и предложило приступить к реализации данного проекта.

28 мая 2009 года в Минске было подписано Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

15 марта 2011 года в Минске в ходе заседания Совета Министров Союзного государства было подписано межправительственное Соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции.