Умер Стив Джобс

Корпорация Apple с прискорбием сообщила о смерти основателя и бывшего руководителя компании Стива Джобса.

В коротком извещении говорится, что Джобс скончался в среду на 57-м году жизни.

"Его блеск, энергия и страсть стали источником бесчисленных инноваций, которые обогатили и улучшили жизнь каждого из нас. Мир стал неизмеримо лучше благодаря Стиву. Его величайшей любовью была его жена Лорен и его семья. Наши сердца сейчас с ними и со всеми, кого коснулись его необычайные таланты", - говорится в заявлении совета директоров Apple.

Длительное время Стив Джобс лечился от рака поджелудочной железы.

Сооснователь и председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс выразил искренние соболезнования по поводу кончины Стива Джобса - своего давнего друга, и считает, что немногие способны дать миру то, что дал Джобс, сообщает Reuters.

Основатель компании Apple был не только одним из величайших американских изобретателей, он еще и умел дарить людям радость, говорится в заявлении президента США Барака Обамы. "Стив был достаточно храбрым для того, чтобы мыслить иначе, чем все, достаточно смелым, чтобы верить в то, что он может изменить мир, и достаточно талантливым, чтобы осуществить это, - заявил Обама. - Сделав компьютеры персональными и уложив интернет в наши карманы, он обеспечил доступность информации каждому из нас".

Основатели Facebook и Google Марк Цукерберг и Сергей Брин соболезнуют в связи с кончиной Стива Джобса. Цукерберг назвал Джобса своим наставником и другом: "Спасибо, что показал нам, что созданное нами может изменить мир", - приводит CNN его слова. "Твою страстную тягу к совершенству чувствует любой, кто прикасался к любому продукту Apple. Всем нам в Google, и индустрии в целом, будет тебя не хватаь", - заявил Брин.