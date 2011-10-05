Фонд Ахметова и Могилянка начинают проект «Цифровые медиа»

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» и Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (НАУКМА) начинают новый учебный проект – «Цифровые медиа в университетах».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили сегодня на церемонии открытия и подписании меморандума о сотрудничестве между БФ «Развитие Украины», НаУКМА и университетами-участниками.

В течение года в рамках проекта 10 преподавателей из 5 вузов Украины, которые отобраны специальной комиссией, будут учиться преподаванию «Цифровых медиа», а уже с 2012/2013 учебного года этот курс будет внесен в учебный план университетов Киева, Львова, Запорожья, Симферополя и Черкасс.

Целью проекта является внедрение в украинских вузах мировых стандартов подготовки будущих журналистов, чтобы украинские студенты-журналисты могли в отечественных вузах получать такие же знания, как и студенты стран Запада.

По словам президента НаУКМА Сергея КВИТА, подобных учебных проектов нет в Европе. «Этот проект в Украине, учрежденный фондом Ахметова и Школой журналистики Киево-Могилянской академии, является уникальным для Европы. Он является уже третьим проектом фонда Рината Ахметова в сфере журналистики. Уверен, что он будет такой же успешный», - сказал С.КВИТ.

Директор Могилянской школы журналистики Евгений ФЕДЧЕНКО отметил, что новый образовательный проект – «экстраординарное событие для будущего журналистского мира Украины и журналистики». «Это беспрецедентный проект в сфере межуниверситетского сотрудничества, и очень сложно вспомнить другие проекты, где было бы задействовано больше университетов, которые бы объединились для решения проблемы преподавания. В этом году наша школа празднует 10 лет со дня основания. Из них пять лет мы прошли с нашим партнером - фондом Рината Ахметова «Развитие Украины». Мы благодарим нашего партнера за то, что 5 лет тому назад они пришли с идеей того, что журналистику в Украине можно и нужно изменить. Идея, с которой они вышли на рынок журналистского образования, - начать работать с цифровыми медиа, Интернетом, с технологиями», - сказал Е.ФЕДЧЕНКО.

В свою очередь, директор фонда «Развитие Украины» Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ отметил, что целью работы фонда является идея «приблизить будущее в украинской журналистике уже сейчас». «В качестве первого шага мы пытались понять, что происходит в сфере журналистки. Мы решили сосредоточиться на том, что будет через 5-10 лет. Если мы хотим системно влиять на ситуацию, нужно работать с вузами. Это даст ускоренное развитие, долговременный результат в стране в целом», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он отметил, что в образовательных проектах есть определенная «клиентоориентированность, что является принципиальным для фонда Ахметова». «Она дает мощную отдачу. Люди быстро получают знания и конвертируют их в практические результаты, которые выгодны им самим, СМИ, в которых они работают, и стране в целом. И это принципиально важно. Это работает по-настоящему хорошо», - сказал А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Он поблагодарил все вузы, прошедшие отбор, и Киево-Могилянскую академию «за готовность работать на развитие страны, на рост профессионализма в сфере журналистики».

Справка УНИАН. Проект «Журналистика цифрового будущего» учрежден в 2007 году Фондом Рината Ахметова „Развитие Украины”, компанией «Систем Кепитал Менеджмент» и реализуется в партнерстве с НаУКМА - с Могилянской школой журналистики.

Целью проекта является обучение журналистов, которые готовы приобщиться к цифровой культуре и развивать свои редакции в соответствии с мировыми тенденциями в СМИ.

Обучение направлено на привлечение журналистов к цифровым технологиям в новейших медиа. Учебный план составлен таким образом, чтобы узнать больше о новейших медиа, новые форматы новостей и как одну историю подать в разных медиа. Также есть отдельные модули, где будет изучаться блогосфера в современной журналистике, создание аудио- и видео-подкастов, инфографика и фотография в современной редакции, экономика и бизнес-модели современных конвергентных ньюзрумов и т.п.

Обучение проходит в Киево-Могилянской Академии в современном ньюзруме.

В июне этого года 100-й слушатель окончит обучение и получит сертификат. Большинство слушателей благодаря проекту получили знания по новейшим медиа-технологиям, которые помогают им существенно улучшать работу СМИ, в которых они работают.

Инвестиции фонда «Развитие Украины» в проект уже составили свыше 1 млн. 309 тыс. долларов США.

Сроки реализации проекта – 2007-2014 годы.