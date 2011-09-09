В Киеве интернет - как в Голландии, а в Ровно - как в Афганистане

Жители Ровенской области меньше всех в Украине пользуются Интернетом.

Об этом сообщает журнал WeeklyUA, опубликовавший рейтинг украинских регионов «Где в Украине жить хорошо». Рейтинг основан на результатах первого посткризисного исследования качества жизни в Украине, проведенного Международным центром перспективных исследований (МЦПИ).

Количество пользователей Всемирной сети в регионе составляет всего 2% населения, что соответствует уровню Афганистана. Мало пользуются Интернетом также жители Херсонской и Закарпатской областей. Там уровень проникновения составляет всего 4% населения.

Вместе с тем в Киеве пользователями Всемирной сети являются 90% жителей столицы (с учетом приезжих), что сравнимо с уровнем Нидерландов.

«В некоторых столичных многоэтажках свои услуги жильцам готовы предоставить сразу 14 кабельных операторов, в то время как во многих небольших городах и селах люди до сих пор вынуждены занимать телефонную линию, чтобы выйти в сеть», – отмечает WeeklyUA.