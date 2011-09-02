Украина и Беларусь планируют более 20 совместных проектов

Председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО и председатель Госкомитета по науке и технологиям (ГКНТ) Беларуси Игорь ВОЙТОВ подписали протокол о сотрудничестве и совместной деятельности, в рамках которого планируют реализовать более 20 новых совместных научно-технических проектов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба ГКНТ.

В ходе встречи В.СЕМИНОЖЕНКО и И.ВОЙТОВ определили ключевые направления сотрудничества, в том числе по созданию совместных производств по выпуску светодиодных светильников, сельскохозяйственной, дорожной и лесоперерабатывающей техники, электро- и гидросиловых установок.

Кроме того, Беларусь и Украина наметили план действий по сотрудничеству в области создания и проектирования современных энергоэффективных котлов с использованием местных видов топлива и производства лекарственных субстанций.

Стороны договорились провести в рамках Белорусской инновационной недели (14-18 ноября 2011 года, г. Минск) белорусско-украинский семинар «Наука. Техника. Инновации. Инвестиции».