Во Львове интернет-революция

Во Львове 1 сентября компания ВОЛЯ обещает устроить «интернет-революцию». Так, компания ВОЛЯ предложит своим абонентам во Львове интернет на скорости до 150 Мбит/с, внедрив самый быстрый интернет-стандарт для массового домашнего сегмента DOCSIS 3.0.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции во Львове сообщили представители компании ВОЛЯ.

Как отметил генеральный директор компании ВОЛЯ Эрик ФРАНКЕ, «завтра во Львове будет «интернет-революция».

По его словам, благодаря внедрению этого инновационного решения, скорость в предлагаемых абонентам безлимитных пакетах увеличенная в два, три, четыре раза без изменения цены. Одновременно с запуском новой технологии, ВОЛЯ ввела новую линейку интернет-пакетов с повышенными скоростными характеристиками: 2, 10, 30 и 150 Мбит/с.

Для получения упомянутой скорости 30 и 150 Мбит/с абонентам необходим модем нового стандарта DOCSIS 3.0., который ВОЛЯ предоставляет в пользование. Существующие абоненты ВОЛИ, желающие перейти на новые пакеты и получать самую высокую скорость, смогут в любое время обратиться в ВОЛЮ и заказать обмен своего старого модема на модем нового стандарта, без увеличения абонентной платы.

Как отметил директор львовского регионального предприятия ВОЛИ Николай МУЗАЛА, внедрение последних разработок в области технологий является новым этапом развития интернет-услуг, открывающим широкие возможности для клиентов.

«Для того, чтобы предоставлять абонентам новые скорости и более качественное обслуживание, ВОЛЯ на протяжении последнего года инвестировала более 10 миллионов гривень в новейшее техническое оборудование и инфраструктуру сети. Внедрение инновационного стандарта - это наши инвестиции не только в развитие телекоммуникационных услуг, но и в целом - во Львов», - отметил Н.МУЗАЛА.

Он также отметил, что все инновационные изменения, которые проводятся компанией, направлены на обеспечение абонентам повышенного комфорта и высокого качественного уровня услуг.

«Именно качество и надежность услуг для абонентов - являются для нас главным приоритетом. Мы искренне гордимся, что Львов, один из самых популярных среди европейских туристов украинских городов, сегодня имеет новое поколение интернет-скоростей», - отметил Н.МУЗАЛА.