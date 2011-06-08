Космический корабль стартовал к МКС
01:32, 08 июня 2011Наука и IT
1185 0
На борту россиянин, американец и японец
Пилотируемый корабль "Союз ТМА-02М" начал двухдневный полет к Международной космической станции.
На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Сергей Волков, японский астронавт Сатоси Фурукава и астронавт НАСА Майкл Фоссум.Они присоединятся к уже работающим на станции командиру МКС-28 Андрею Борисенко и бортинженерам Александру Самокутяеву и Рональду Гарану.
Стыковка корабля с МКС запланирована на 10 июня.
Экипажу МКС предстоит осуществить на станции около 150 научных экспериментов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter