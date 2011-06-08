Космический корабль стартовал к МКС

01:32, 08 июня 2011
Наука и IT
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На борту россиянин, американец и японец

Пилотируемый корабль "Союз ТМА-02М" начал двухдневный полет к Международной космической станции.

На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Сергей Волков, японский астронавт Сатоси Фурукава и астронавт НАСА Майкл Фоссум.Они присоединятся к уже работающим на станции командиру МКС-28 Андрею Борисенко и бортинженерам Александру Самокутяеву и Рональду Гарану.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 10 июня.

Экипажу МКС предстоит осуществить на станции около 150 научных экспериментов.

 

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