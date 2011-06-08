Космический корабль стартовал к МКС

На борту россиянин, американец и японец

Пилотируемый корабль "Союз ТМА-02М" начал двухдневный полет к Международной космической станции. На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Сергей Волков, японский астронавт Сатоси Фурукава и астронавт НАСА Майкл Фоссум.Они присоединятся к уже работающим на станции командиру МКС-28 Андрею Борисенко и бортинженерам Александру Самокутяеву и Рональду Гарану. Стыковка корабля с МКС запланирована на 10 июня. Экипажу МКС предстоит осуществить на станции около 150 научных экспериментов.

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