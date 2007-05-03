Искусственный нос требует смазки (фото)

Работу автоматических детекторов запахов удалось значительно улучшить, дополнив сенсоры искусственной слизью. Как передает BBC, соответствующая научная работа профессора Университета Уорвика Джулиана Гарднера (Julian Gardner) с соавторами опубликована в "Трудах Королевского общества".

Для создания слизи использовалась смесь ряда полимерных материалов.

Детекторы запахов обладали значительным недостатком – они куда лучше справлялись с оценкой силы запаха, чем с различением различных ароматов. Работа Гарднера позволила датчикам выполнять такие задачи, как различение по запаху молока и сливок. Кроме того, уменьшилось время, необходимое для анализа.

Аппаратура для измерения и оценки запахов (ольфактометрии) широко используется в пищевой промышленности, при производстве ряда продуктов и напитков. Существуют также разработки по применению ольфактометров в целях обеспечения безопасности – на космических кораблях и в рамках антитеррористических мероприятий.

В основе ольфактометрической техники лежит тот же принцип, что и у человеческого обоняния: многочисленные датчики идентифицируют различные по своей конфигурации молекулы ароматических соединений.

Слизь, покрывающая обонятельные клетки дышащих воздухом животных, обладает неодинаковым сродством к различным веществам. В результате, они с разной скоростью проникают сквозь слизистый слой и поступают собственно на чувствительные клетки. Мозг, обрабатывая эту информацию, может оценивать состав воздуха с достаточно высокой точностью.

Добавление аналогичной функциональности к искусственным измерителям запахов позволит значительно улучшить их чувствительность, пока значительно уступающую таковой у живых существ.

У человека существует около ста тысяч различных молекулярных рецепторов, идентифицирующих то или иное вещество, приборы же пока способны регистрировать от шести до двенадцати запахов.

По оценкам исследователей, коммерческое использование разработанной ими технологии возможно в ближайшие несколько лет.

Лента.ру