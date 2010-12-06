Несколько лет США не смогут избежать утечек секретов через компьютеры

Потребуется несколько лет, чтобы полностью установить на компьютеры правительства США высокотехнологичные системы, способные блокировать хакерские атаки и другие сетевые вторжения. Об этом сообщили программисты министерства обороны США. Они добавили, что ведомство делает все, чтобы защитить почти 2,4 тыс. сетевых подключений, которые используют правительственные служащие, передает Associated Press. Необходимость дополнительной защиты подчеркивает нынешний скандал с публикацией секретных данных сайтом WikiLeaks.