Одна из систем охлаждения на МКС вышла из строя
Угрозы для экипажа нет
Одна из двух систем охлаждения на Международной космической станции (МКС), работающих на аммиаке, находится в выключенном состоянии после неудачной попытки ее запустить в воскресенье утром из-за выхода из строя насоса охлаждающей системы, сообщает сайт НАСА.
По данным НАСА, в субботу ночью отключился автомат защиты системы охлаждения, однако позднее удалось его включить. Однако уже в ночь на воскресенье устройство вновь отключилось при запуске насоса системы охлаждения.
Специалисты американского Центра управления полетом в Хьюстоне на данный момент обсуждают необходимость повторной попытки запуска системы охлаждения, а также возможность в случае необходимости проведения двух выходов в космос для замены насоса системы.
Два запасных насоса системы охлаждения находятся на платформах, расположенных с внешней стороны МКС.
Экипажу МКС ничего не угрожает, все остальные системы станции работают в обычном режиме, отмечает НАСА.