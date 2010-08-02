Одна из систем охлаждения на МКС вышла из строя

Одна из двух систем охлаждения на Международной космической станции (МКС), работающих на аммиаке, находится в выключенном состоянии после неудачной попытки ее запустить в воскресенье утром из-за выхода из строя насоса охлаждающей системы, сообщает сайт НАСА.

По данным НАСА, в субботу ночью отключился автомат защиты системы охлаждения, однако позднее удалось его включить. Однако уже в ночь на воскресенье устройство вновь отключилось при запуске насоса системы охлаждения.

Специалисты американского Центра управления полетом в Хьюстоне на данный момент обсуждают необходимость повторной попытки запуска системы охлаждения, а также возможность в случае необходимости проведения двух выходов в космос для замены насоса системы.

Два запасных насоса системы охлаждения находятся на платформах, расположенных с внешней стороны МКС.

Экипажу МКС ничего не угрожает, все остальные системы станции работают в обычном режиме, отмечает НАСА.