Две украинско-российские группы доложат Путину о ядерной энергетике

Две украинско-российские рабочие группы к 1 июлю подготовят предложения о сотрудничестве в отрасли ядерной энергетики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил глава «Росатома» Сергей КИРИЕНКО на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

В частности, он напомнил, что созданы четыре рабочие группы по сотрудничеству в атомной сфере, две из которых достигли в своей работе результатов. Речь идет о подписанном контракте на строительство третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, а также о контракте на обеспечение украинских АЭС топливом, пояснил С.КИРИЕНКО.

«У нас есть еще рабочие группы по машиностроению и по эксплуатации атомных станций. По срокам эти рабочие группы должны будут доложить Вам о результатах работы к 1 июля, просто по первым двум группам чуть быстрее получилось», - сообщил С.КИРИЕНКО.

Он также напомнил, что 9 июня Украина и РФ подписали межправительственное соглашение о достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

С.КИРИЕНКО добавил, что подписанный контракт на поставку топлива украинским АЭС подписан на бессрочной основе.

«Мы дали экономически выгодное условие для наших украинских партнеров: за счет долгосрочности контракта они получили соответствующие скидки, а мы получили гарантированную загрузку наших предприятий и такую понятную перспективу на 15-20 лет вперед. Сколько будут работать эти блоки - столько времени будет осуществляться поставка топлива по российским технологиям», - сказал С.КИРИЕНКО.