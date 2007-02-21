ЛАЗ готовит новую модель скоростного трамвая

Крупнейший в Украине производитель автобусов ЗАО "Львовский автомобильный завод" ("ЛАЗ", г. Львов) планирует в 2007 году начать производство трамваев. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета ЛАЗа Игорь ЧУРКИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, сейчас завершается процесс создания конструкторской документации на новую модель скоростного (до 120 км/час) трамвая.

При этом он добавил, что трамвай будет длиной до 36 метров с низким уровнем пола, а также с низким уровнем шума.

Справка УНИАН. Львовский автомобильный завод специализируется на выпуске городских, пригородных и туристических автобусов различных типов и модификаций и троллейбусов. Мощность предприятия – 3 000 автобусов в год. Завод поставляет свою продукцию в Украину, Россию, другие страны СНГ. Модели "ЛАЗ" составляют почти 30% всего автобусного парка СНГ.

В 2006 году ЛАЗ увеличил производство на 35,5%, по сравнению с 2005 годом, до 224,879 млн. грн. В 2006 году завод произвел 335 единиц техники (автобусы и троллейбусы).