Nokia анонсировала три новых мобильника (фото)

Фото сайта allaboutsymbian.com

Крупнейший производитель мобильных телефонов финская компания Nokia анонсировала выпуск трех новых мобильников. В ближайшее время на рынке появятся новинки под названием E90, E61i и E65, сообщает агентство Reuters.

Отличительными особенностями коммуникатора E90 станут модуль Wi-Fi, который позволит пользователям осуществлять беспроводной доступ в Глобальную сеть, находясь поблизости от точки доступа, а также поддержка технологии HSDPA для быстрой передачи данных. Коммуникатор будет оснащен двумя камерами: 3,2-мегапиксельной - для фото- и видеосъемок, а дополнительная камера создана специально для видеоконференций. Новинка будет поддерживать карты памяти MicroSD

Ориентировочная стоимость E90 составит от 750 до 800 евро (976-1041 доллар). Презентация новинки состоится на выставке CeBit-2007 в Германии.

Nokia E61i представляет собой модернизированную версию модели E61 и отличается от предшественника более компактным корпусом (модель i будет немного тоньше). Nokia E61i будет оборудована 2-мегапиксельной камерой, медиаплеером и сенсорной панелью для управления функциями телефона. Новинка поступит в продажу в апреле 2007 года по цене около 400 евро (520 долларов США).

Nokia E65 - это новый слайдер. Кроме форм-фактора и неких "улучшенных голосовых функциях" об устройстве пока ничего не сообщается.

Лента ру