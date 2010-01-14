Флэшки - слабое звено в кибервойне

Министерство национальной безопасности (Ministry of National Defense) Южной Кореи запретит использование флэшек на территориях военных баз в стране, сообщает Лента.ру со ссылкой на Defense news. Запрет последует сразу после замены систем обмена данными на более защищенное с точки зрения безопасности решение.

По словам представителя министерства, для этих целей предусмотрен ввод в строй нового сервера, ответственного за связь его ведомства с штабами армии, ВМС и ВВС. На запуск новой системы обмена данными власти готовы выделить 2,5 миллиона долларов.

Пока же, в силу отсутствия связи между внутренними военными сетями и внешним миром, официальные представители южнокорейских военных сил вынуждены пользоваться USB флэш-драйвами. По сведениям Командования обороны и безопасности страны (Defense Security Command), в 2009 году эта практика уже привела к 95 тысячам попыток хищения важной военной информации.

Решение министерства было продиктовано недавней утечкой данных касательно совместных планов южнокорейских и американских военных, похищенная хакером с флэшки местного офицера Объединённого командования вооружённых сил (Combined Forces Command).

В июле 2009 года правительственные серверы Южной Кореи, равно как и ряд корпоративных компьютерных сетей, в течение нескольких дней противостояли массированной сетевой атаке. По сведениям разведывательных служб страны за этими попытками могли стоять хакеры из Северной Кореи. Известно, что на вооружении последней состоит специальное киберподразделение, специализирующееся на взломах военных сетей Южной Кореи и США.