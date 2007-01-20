Состоялась премьера нового поколения Mercedes-Benz C-класса (фото)

В Штутгарте состоялась мировая премьера нового поколения Mercedes-Benz C-класса. Новый седан стал еще более безопасным и комфортным.

Для этого разработчики учитывали пожелания и требования клиентов. Дизайн автомобиля напоминает черты последнего выпуска Mercedes-Benz S-класса. Интерьер автомобиля получил современное изысканное исполнение с массой инновационных функций и возможностей. Автомобиль оборудован системой навигации, которая включает 30 Гб пространства на жестком диске, он хранит все европейские карты.

А музыкальная система С-класса оборудована памятью на 4 Гб с возможностью проигрывания DVD формата, а управлять системой можно голосом. Обновленная модель получит новые V6 двигатели различного объема, а также производитель предложит один дизельный мотор.

Утро.ру