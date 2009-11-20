Открыт веб-сайт, на который можно сообщить о детской порнографии

19 ноября, в канун празднования 20-й годовщины Конвенции ООН о правах ребенка, Международный женский правозащитный центр «Ла Страда-Украина» открыл веб-сайт по противодействию распространению детской порнографии в Интернете.

Как сообщили УНИАН в центре «Ла Страда-Украина», адрес веб-сайта: www.internetbezpeka.org.ua. Каждый пользователь Интернета может сообщить о детской порнографии в Интернете, отослав информацию с помощью специальной формы на главной странице сайта.

В «Ла Страда-Украина» отмечают, что проверка сообщений будет осуществляться 1-2 раза в неделю экспертом центра. Пользователи Интернета имеют возможность посылать информацию о фактах детской порнографии анонимно. Если же пользователь желает получить ответ на свое сообщение и узнать о последующей работе специалистов с полученной информацией, он может оставить свои контакты.

Правозащитники отмечают, что создание такого сайта является воплощением в жизнь одной из рекомендаций Третьего всемирного Конгресса по борьбе с коммерческой сексуальной эксплуатацией детей и подростков (2008 г.) и отвечает принципам Факультативного протокола по борьбе с торговлей детьми, детской проституцией и детской порнографией, который дополняет Конвенцию ООН о правах ребенка, Конвенции Совета Европы о киберпреступности, закону Украины об Общенациональной программе «Национальный План действий во исполнение Конвенции ООН о правах ребенка до 2016 года». Программное обеспечение сайта создано в соответствии с действующими образцами подобных сайтов, работающиз в европейских странах.

20 ноября 2009 года в мире будут отмечать 20-ю годовщину Конвенции ООН о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. Менее чем через год Конвенцию в законодательном порядке одобрили 20 государств, что означало вступление документа в действие. До конца 1990 года Конвенцию ратифицировали 57 стран, а к 31 декабря 1995 года ее ратифицировали уже 185 стран, что является беспрецедентным событием в нормотворческой деятельности в сфере прав человека.

Конвенция ООН о правах ребенка провозглашает ребенка наивысшей социальной ценностью и призывает защищать его права. Однако и сегодня, через 20 лет после ее принятия, эти права нарушаются, констатируют правозащитники. Использование детей в создании порнографии является одним из грубых нарушений прав ребенка.

Остроту проблемы показывает исследование, проведенное Международной организацией ЭКПАТ (“Остановим детскую порнографию и торговлю детьми”) в 2007-2008 годах. По его результатам, 25% общего количества поисковых запросов в сети Интернет связаны с порнографией, и составляют 68 миллионов запросов ежедневно. Подобные тенденции наблюдаются и в странах СНГ: согласно статистике популярного украинского интернет-портала, более 30 тысяч пользователей посещают порнографические веб-сайты.