Тимошенко: документ о ядерном сотрудничестве готов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что между профильными министерствами Украины и России отработан стратегический контракт о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики до 2020 года.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на совместной с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, данный документ на сегодняшний день готов к подписанию.

При этом она отметила, что чрезвычайно высоко оценивает возможности сотрудничества между двумя странами и объединения усилий в едином центре по обогащению урана.

Премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН считает, что РФ и Украина не должны растерять накопленный годами опыт взаимовыгодного и эффективного сотрудничества в сфере ядерной энергетики. «Задача – не растерять его в угоду сиюминутным конъюнктурым предпочтениям, потому что, думаю, риски будут слишком велики», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября источник в «Росатоме» сообщил УНИАН, что контракт между ОАО «ТВЭЛ» и НАК «Энергоатом» о поставках ядерного топлива на украинские АЭС планируется подписать на заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое пройдет в Ялте в ноябре текущего года. Согласно договоренностям, зафиксированным в итоговом протоколе апрельского заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, Украина и Россия должны были до 15 июля т.г. заключить долгосрочный контракт на поставки ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года.

На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

Срок действия долгосрочного контракта на поставки ядерного топлива между «Энергоатомом» и ОАО «ТВЭЛ» заканчивается 1 января 2010 года.

Как сообщал УНИАН, возможность поставок ядерного топлива из США обсуждалась 28 октября в Вашингтоне в ходе учредительного заседания украинско-американской рабочей группы по вопросам энергетической безопасности. Рабочую группу возглавили спецпосланник США по энергетическим вопросам в Евразии Ричард МОРНИНГСТАР и замминистра топлива и энергетики Украины Сергей ПАВЛУША.