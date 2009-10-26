США построят секретный центр для защиты от кибератак

Агентство национальной безопасности США построит секретный дата-центр на базе Национальной гвардии Кэмп-Уильямс в штате Юта, сообщает Associated Press. Проект оценивается в 1,6 миллиарда долларов.

Заместитель директора национальной разведки Гленн Гафни (Glenn Gaffney) заявил, что дата-центр необходим для защиты страны от кибератак. По слухам, которые Гаффни отказался подтвердить или опровергнуть, в него также будут стекаться данные мониторинга национальных и международных телекоммуникационных сетей.

Как отмечает The Salt Lake City Tribune, новый дата-центр призван повысить эффективность анализа огромного массива информации, собираемой американскими разведывательными службами.

Президент США Барак Обама после своего вступления в должность объявил киберзащиту одним из своих приоритетов в сфере национальной безопасности. Расходы в этой сфере значительно возросли. Министерство обороны в ближайшие два года планирует утроить свой штат экспертов по кибербезопасности, доведя их численность до 250 человек.

Лента.ру