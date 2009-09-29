Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о проведении комплексных проверок телерадиокомпаний и провайдеров программной услуги, ведущих вещание во многоканальных цифровых сетях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацсовета по телерадиовещанию.

Ответственный секретарь Национального совета Владислав ЛЯСОВСКИЙ сообщил журналистам, что это решение вызвано недавним обсуждением вопросов, связанных с внедрением в Украине общественного и цифрового вещания, в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

„До 2015 года осталось совсем мало времени, а внедрение цифрового вещания в Украине тормозится. К сожалению, мы можем констатировать определенные кризисные явления, которые повлияли на развитие цифрового телевидения. Сегодня идет активная работа по выработке новой программы действий, и первое решение Национального совета – это провести полный мониторинг и проверку всех компаний, которые имели бы возможность работать в этой сфере на протяжении разных сроков”, - отметил он.

Второй позитивный момент, на который обратил внимание В.ЛЯСОВСКИЙ, - это преодоление определенных разногласий между разными государственными органами, отвечающими за внедрение цифровых технологий в Украине. „Сегодня мы должны констатировать определенные общие позиции относительно Плана развития цифрового телевидения и с Минтрансом, и с нашими коллегами из НКРС, с Кабинетом министров, и, в конце концов, с СНБО. Очень важно находить совместные решения и с индустрией, с телеканалами, которые будут работать в цифре”, - заявил ответственный секретарь Национального совета.

В ближайшее время, сказал В.ЛЯСОВСКИЙ, будет создана рабочая группа, в которую будут входить представители государственных институтов телерадиоинформационной отрасли и представители телеиндустрии. „В скором времени мы сможем предоставить полную информацию о плане наших мероприятий по внедрению цифрового телевидения на ближайший период, учитывая решение, которое будет принято Советом национальной безопасности и обороны Украины”, - сказал он.