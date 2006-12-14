В Донецке обнаружили онлайн-порностудию

В Донецке сотрудники милиции вскрыли нелегальную порностудию, располагавшуюся в частном доме.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью главного облуправления внутренних дел, материалы о существовании некой "оригинальной" студии в Буденновском районе города сотрудниками милиции были собраны осенью 2006 года. Материалы доследственной проверки суд счел достаточными для вынесения постановления о проведении осмотра объекта.

Когда сотрудники милиции прибыли на место, в доме находились около десяти девушек-моделей, живущих там постоянно, и три переводчика - клиенты студии. В ходе осмотра были изъяты 9 ноутбуков, три системных блока и несколько веб-камер, с помощью которых в Интернете происходило общение с клиентами в режиме реального времени. Кроме того, на месте изъяты предметы сексуального характера.

Один из организаторов студии заявил сотрудникам милиции, что его бизнес "законный". "Бизнесмен" уверяет, что девушки не оголяли свои тела перед камерами, и их общение с клиентами по Интернету сводилось к "словесной игре". Однако сотрудники милиции подчеркивают, что изъятые предметы и бухгалтерские документы свидетельствуют об обратном.

После проведения компьютерно-технической и искусствоведческой экспертизы будет дана правовая оценка деятельности "заведения".

В ЦОС также сообщили, что в 2006 году в области возбуждено 38 уголовных дел по фактам создания и распространения порнографической продукции, а из торговых точек изъято свыше тысячи видеокассет и около полутора тысяч DVD CD-дисков порнографического содержания.