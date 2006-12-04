Китай обгоняет Японию по расходам на науку и технику

Китайское правительство в течение 2006 года выделит на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 136 миллиардов долларов. Таким образом, Китай обгонит по этому показателю Японию и выйдет на второе место в мире после США. Об этом говорится в материалах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD).

Ожидается, что в 2006 году Япония потратит на НИОКР только 129 миллиардов долларов, Германия - 61,2 миллиарда долларов. В то же время все страны Евросоюза за исключениям десяти новых членов поддержат ученых на 233,3 миллиарда долларов. Траты США в этой области составят 337,9 миллиарда долларов.

В релизе ОЭСР также отмечается, что Китай значительно увеличил траты на НИОКР в последнее десятилетие. Если в 1994 году эта страна вкладывала в разработки ученых только 0,6 процента ВВП, то в 2005 году - уже 1,2 процента. В то же время сам показатель ВВП рос по 9-10 процентов в год.

В Китае на данный момент проживает 926 тысяч исследователей. По этому показателю Китай занимает также второе место после США.

Лента.ру