Yahoo! и Microsoft создадут совместный поисковик

Компании Microsoft и Yahoo! договорились о партнерстве в области поисковых технологий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Согласно условиям новой сделки, о которой, как сообщает издание, официально будет объявлено в среду, 29 июля, Yahoo! заменит свой поисковый сервис на разработку Microsoft под названием Bing и сконцентрируется на продаже рекламы. Финансовые детали партнерства не разглашаются.

Как сообщается, Yahoo! будет продавать рекламные площадки не только на страницах своего портала, но и на некоторых сайтах Microsoft. Один из собеседников издания добавил, что в рамках партнерства каждая из сторон сконцентрируется на своей области сделки, что, вероятнее всего, означает отказ Yahoo! от дальнейшего развития своих собственных разработок в области поиска.

Источники газеты отмечают, что основной целью сделки является конкуренция с лидером в области интернет-рекламы компанией Google.

1 февраля 2008 года Microsoft начала попытку враждебного поглощения Yahoo!, предложив акционерам портала продать свои акции за 44,6 миллиарда долларов. Продолжительные переговоры, в течение которых стороны то подтверждали свой интерес к сделке, то отказывались от нее, привели к увольнению создателя Yahoo! Джерри Янга с поста гендиректора компании и к отказу Microsoft от покупки как портала целиком, так и поискового сервиса в отдельности.

В начале июня 2009 года Microsoft представила свой новый поисковый сервис Bing, который сумел чуть больше чем за две недели захватить 12 процентов поискового рынка США.

Лента.ру