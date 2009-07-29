Yahoo! и Microsoft создадут совместный поисковик

08:51, 29 июля 2009
Наука и IT
1065

Основная цель - конкуренция с Google

Компании Microsoft и Yahoo! договорились о партнерстве в области поисковых технологий, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Согласно условиям новой сделки, о которой, как сообщает издание, официально будет объявлено в среду, 29 июля, Yahoo! заменит свой поисковый сервис на разработку Microsoft под названием Bing и сконцентрируется на продаже рекламы. Финансовые детали партнерства не разглашаются.

Как сообщается, Yahoo! будет продавать рекламные площадки не только на страницах своего портала, но и на некоторых сайтах Microsoft. Один из собеседников издания добавил, что в рамках партнерства каждая из сторон сконцентрируется на своей области сделки, что, вероятнее всего, означает отказ Yahoo! от дальнейшего развития своих собственных разработок в области поиска.

Источники газеты отмечают, что основной целью сделки является конкуренция с лидером в области интернет-рекламы компанией Google.

1 февраля 2008 года Microsoft начала попытку враждебного поглощения Yahoo!, предложив акционерам портала продать свои акции за 44,6 миллиарда долларов. Продолжительные переговоры, в течение которых стороны то подтверждали свой интерес к сделке, то отказывались от нее, привели к увольнению создателя Yahoo! Джерри Янга с поста гендиректора компании и к отказу Microsoft от покупки как портала целиком, так и поискового сервиса в отдельности.

В начале июня 2009 года Microsoft представила свой новый поисковый сервис Bing, который сумел чуть больше чем за две недели захватить 12 процентов поискового рынка США.

Лента.ру

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter