Киевский метрополитен предлагает Маску разместить Tesla на станции "Арсенальная"

14:05, 09 февраля 2018
Наука и IT
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Киевский метрополитен предложил Илону Маску разместить Tesla на самой глубокой станции метро

Об этом пресс-служба метрополитена написала в Twitter.

"Дорогой Илон! У вас есть Tesla на самой большой высоте. Это невероятно! Мы предлагаем разместить одну на нашей станции "Арсенальная", которая является самой глубокой станцией метро в мире", — говорится в сообщении.

Киевская станция метро «Арсенальная» имеет глубину 105,5 метров.

Напомним, что 6 февраля частная космическая компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со стартовой платформы в штате Флорида до орбиты Марса. С помощью нее в космос был запущен старый автомобиль Tesla Илона Маска.

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