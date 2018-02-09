Киевский метрополитен предлагает Маску разместить Tesla на станции "Арсенальная"

Киевская станция метро "Арсенальная" имеет глубину 105,5 метров.

Киевский метрополитен предложил Илону Маску разместить свое авто на самой глубокой станции метро "Арсенальная".

Об этом пресс-служба метрополитена написала в Twitter.

"Дорогой Илон! У вас есть Tesla на самой большой высоте. Это невероятно! Мы предлагаем разместить одну на нашей станции "Арсенальная", которая является самой глубокой станцией метро в мире", — говорится в сообщении.

Dear Elon! You've got the highest Tesla in the world. It's unbelievable! We propose to put the deepest one on our station "Arsenalna", which is the deepest metro station in the world 105,5 m. @elonmusk — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) February 9, 2018

Киевская станция метро «Арсенальная» имеет глубину 105,5 метров.

Напомним, что 6 февраля частная космическая компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со стартовой платформы в штате Флорида до орбиты Марса. С помощью нее в космос был запущен старый автомобиль Tesla Илона Маска.