Facebook тестирует кнопку для жалоб на комментарии

Это делается для борьбы с оскорблениями, дезинформацией и обсуждениями не по теме.

По нажатию на такую кнопку не уменьшается количество лайков у комментария, а предлагается сообщить модераторам соцсети об оскорблении, неточной информации или «офтопике».

Кроме того, это скрывает комментарий для того, кто нажал кнопку. Счётчик количества «даунвоутов» не отображается, – передает TJournal.

Читайте такжеFacebook запретила рекламировать криптовалюты и ICO

Некоторые начали подозревать, что Facebook собирается ввести подобный Reddit механизм модерации комментариев.

В компании сообщили The Verge, что пока просто хотят «получить обратную связь» и дать пользователям возможность сообщить о сомнительных комментариях. Функция тестируется лишь в США и на очень небольшом проценте пользователей.

Ранее сообщалось, что Facebook станет делить пользователей на три класса: богатых, бедных и средний класс.