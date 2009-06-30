Производители договорились создать универсальную зарядку для мобилок

Крупнейшие мировые производители мобильных телефонов договорились о создании универсального зарядного устройства, которое будет подходить ко всем аппаратам, пишет The Times. До сих пор к каждому телефону прилагалось зарядное устройство, способное работать только с данной моделью, однако со следующего года десять крупнейших производителей, включая Apple, Motorola и Samsung, перейдут на единый стандарт разъема для зарядки. Компании надеются, что к 2012 году большинство телефонов будут снабжены подобным устройством.

Кроме того, данное решение - еще один шаг в борьбе с загрязнением окружающей среды, так как зарядные устройства будет служить дольше.

Газета.Ru