Пользователи Apple вновь недовольны: в iPhone X обнаружили новый недостаток

Проблема заключается в том, что некоторые пользователи не могут ответить на входящие звонки.

Пользователи флагманской модели iPhone X начали жаловаться на то, что телефон не дает им ответить на входящий звонок.

Проблема заключается в том, что экран iPhone X иногда "просыпается" только через 6-10 секунд после начала звонка - таким образом, пользователь не может получить доступ к виртуальным кнопкам «Прием и отклонение вызова», сообщает PhoneArena. В это время звонящий человек может подумать, что абонент его игнорирует и отклонить звонок.

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Уже около 800 пользователей iPhone X сообщили об этой проблеме (или ее вариантах) на официальном форуме поддержки Apple. Ошибка входящего вызова была впервые обнаружена в декабре, а обновление программного обеспечения проблему не решает.

По данным The Financial Times, Apple расследует эту неожиданную ошибку, но сейчас в компании не могут сказать, чем она вызвана и когда будет решена.

Напомним, недавно Apple попала в скандал, связанный с преднамеренным замедлением процессоров в старых моделях iPhone. Пользователи подали несколько исков в суд на компанию. В свою очередь Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование этой проблемы. Следователи начали опасаться, что компания ввела в заблуждение не только пользователей, но и инвесторов относительно производительности старых телефонов.