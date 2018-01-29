Жители Земли смогут увидеть "голубое кровавое суперлуние"

"Голубое кровавое суперлуние" произойдет на рассвете в среду, 31 января.

Лунное затмение, суперлуние и "голубую Луну" можно будет наблюдать в конце месяца, 31 января.

Последний раз сразу три астрономических явления произошли 30 декабря 1982 года для восточного полушария и 31 марта 1866 года для западного, передает AccuWeather.

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Суперлуние можно будет наблюдать на рассвете 31 января, а полнолуние смогут увидеть только жители центральной и западной частей Северной Америки.

Отметим, что суперлуние - это момент наибольшего сближения Луны и Земли. Во время полного лунного затмения Луна находится в тени Земли. "Голубой Луной" называется второе полнолуние, приходящееся на один календарный месяц.

Как сообщал УНИАН, с 17:49 3 декабря 2017 года жители Земли наблюдали суперлуние. В это время Луна достигла наибольших видимых размеров за 2017 год.