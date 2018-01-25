Звезда "Игры престолов" заговорила голосом дракона

Актриса Эмилия Кларк, известная ролью Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", представила один из четырех новых Animoji для iOS 11.3.

"Кхалиси" предстала перед фанатами в образе дракона, который повторил ее интонацию и выражение лица. Об этом сообщает Styler.

Читайте такжеВ США планируют выпустить еще пять сериалов по мотивам "Игры престолов"

"Милейший парень по имени Сэм недавно заходил в гости. Оказалось, что фамилия Сэма — Эппл, что меня очень позабавило... А потом оказалось, что он принёс мне подарок. ЭТОТ АНИМОДЗИ! ЭТО ДРАКОН! МЫ ВСЕ МОЖЕМ БЫТЬ ГОВОРЯЩИМИ ДРАКОНАМИ! О радость", — отметила актриса в описании своего видео.

"Мать драконов, Кхалиси. Это Эмилия Кларк. В виде дракона! Хочу сказать, что это очень круто", — сказал анимодзи голосом "матери драконов".

Стало известно, что эта функция будет доступна владельцам смартфонов с операционной системой iOS 11.3 весной этого года. Кроме дракона пользователи смогут "превратиться" во льва, медведя и черепа.