Поставщика микросхем оштрафовали на миллиард евро за сделку с Apple

Европейская комиссия оштрафовала американского производителя телекоммуникационного оборудования Qualcomm на €997 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке микросхем LTE, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Как передает РБК, исполнительный орган ЕС постановил, что Qualcomm осуществляла «значительные выплаты ключевому клиенту» - корпорации Apple - за то, чтобы она не приобретала микросхемы у конкурентов. Это является нарушением антимонопольных правил ЕС, говорится в сообщении.

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Микросхемы, которые поставляла компания, позволяют смартфонам и планшетам подключаться к сетям сотовой связи и используются для передачи данных, включая аудиоинформацию. Qualcomm, как отмечает Еврокомиссия, является крупнейшим в мире поставщиком микросхем LTE, а ее ключевой клиент - Apple.

В 2011 году Qualcomm и Apple подписали соглашение, согласно которому производитель микросхем обещал платить Apple при условии, что производитель смартфонов будет использовать только микросхемы Qualcomm в своих iPhone и iPad. В 2013 году срок действия соглашения был продлен до конца 2016 года. В соглашении указывалось, что Qualcomm вправе прекратить платить, если Apple выпустит продукт с микросхемой от другого производителя.

Внутренние документы Apple дают основания полагать, что корпорация размышляла о частичной смене поставщика и рассматривала вариант с Intel, говорится в сообщении. Но положение об эксклюзивности поставок Qualcomm стало весомым фактором в решении производителя смартфонов не менять поставщика. С сентября 2016 года, когда действие контракта с Qualcomm подходило к концу, Apple начала частично закупать микросхемы у Intel.

Apple и Qualcomm участвуют в нескольких судебных разбирательствах по всему миру. В США Apple обвиняет поставщика чипов в завышении цен, а в Китае Qualcomm требует запретить производство и продажу iPhone из-за того, что Apple не платит компании за использование ее технологий. Кроме того, в США идет отдельное разбирательство между производителем чипов и подрядчиками Apple: Qualcomm требует платить лицензионные отчисления за использование чипов, а подрядчики обвиняют компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщал УНИАН, ранее на Intel подали в суд за критическую уязвимость в процессорах.